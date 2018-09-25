Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

"REZİLİN BETERİN BİR FUTBOL! HEZİMET"



Bu sene oynadığı altı resmi maçta tek galibiyeti olmayan, dört yenilgi ve sadece ve sadece iki beraberlik alabilen, hocası üç gün evvel kovulmuş, yani "Hocasız", yetmedi, en iyi iki futbolcusu, santrforu ve stoperinden mahrum sahaya çıkan Akhisar önünde bir de, rezilin beteri futbol oynayıp, hem sahada, hem tabelada hezimete uğradılar.. 3-0 biten maç, 5-6 da olabilirdi.