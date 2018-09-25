Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası... - Galeri - Fotomaç
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    25 Eylül 2018, Salı
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    GALERİ

    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...

    Sabah Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Hıncal Uluç Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.
    25 Eylül 2018 Salı, 12:39:27 Güncelleme: 13:04:01
    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
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    Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

    "5. SINIF RUS'U GÜÇ BELA YENEN..."

    "Hangi Aslan, nereye döndü" diye sormuştum, cümle tabela yazarları ve sayfa editörlerine daha geçen hafta bu sütunda..
    Beşinci sınıf bir Rus takımını hem de kendi sahasında hem de nasıl güç bela yenen Galatasaray'ı, tabelaya bakıp göklere çıkardıkları için..

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
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    Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

    "KUYRUĞUNU TRAMVAY ÇİĞNEMİŞ ASLAN"

    "Döndü" denen Aslan'ın ne olduğunu Akhisar önünde gördük.
    Aslan da, kuyruğunu tramvay çiğnemiş meğer..
    Çocukken, Bandırma'da mahalle arasında sık kullandığımız bir deyimdi "Kuyruğunu tramvay çiğnemiş Aslan.." Palavra övünen ve övülenler için kullanır, "Onun kuyruğunu tramvay çiğnemiş" diye dalgamızı geçerdik.

    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
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    Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

    "REZİLİN BETERİN BİR FUTBOL! HEZİMET"

    Bu sene oynadığı altı resmi maçta tek galibiyeti olmayan, dört yenilgi ve sadece ve sadece iki beraberlik alabilen, hocası üç gün evvel kovulmuş, yani "Hocasız", yetmedi, en iyi iki futbolcusu, santrforu ve stoperinden mahrum sahaya çıkan Akhisar önünde bir de, rezilin beteri futbol oynayıp, hem sahada, hem tabelada hezimete uğradılar.. 3-0 biten maç, 5-6 da olabilirdi.

    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
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    Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

    "TAKIMIN YÜZ KARASI MUSLERA"

    Dahası hakem de acıdı kuyruğunu tramvay çiğnemiş Aslan'a..
    Mesela bana sorarsanız takımın yüz karası Muslera, sebep olduğu aptalca penaltıdan sonra hak ettiği sarı kartı da görse, ikinci sarıdan atılacaktı. (Belki de iyi olacaktı ya..) Benim tabelacı medyam, bu defa gerçekleri görebildi sanki..

    Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
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    Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

    "SEN BAKMA ONLARA FATİH HOCAM"

    "Kazanan eleştirilmez.
    Hele yabancı önünde kazanan bir de şişirilir" kafası bu defa fırsat buldu ya "Vur abalıya" girişmiş, baktım.
    Sen bakma onlara Fatih Hocam..

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