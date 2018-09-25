Fatih Terim ve Musleraya sert sözler: Yüz karası...

Fatih Terim ve Muslera'ya sert sözler: Yüz karası...
"KUYRUĞUNU TRAMVAY ÇİĞNEMİŞ ASLAN"
"Döndü" denen Aslan'ın ne olduğunu Akhisar önünde gördük.
Aslan da, kuyruğunu tramvay çiğnemiş meğer..
Çocukken, Bandırma'da mahalle arasında sık kullandığımız bir deyimdi "Kuyruğunu tramvay çiğnemiş Aslan.." Palavra övünen ve övülenler için kullanır, "Onun kuyruğunu tramvay çiğnemiş" diye dalgamızı geçerdik.
"REZİLİN BETERİN BİR FUTBOL! HEZİMET"
Bu sene oynadığı altı resmi maçta tek galibiyeti olmayan, dört yenilgi ve sadece ve sadece iki beraberlik alabilen, hocası üç gün evvel kovulmuş, yani "Hocasız", yetmedi, en iyi iki futbolcusu, santrforu ve stoperinden mahrum sahaya çıkan Akhisar önünde bir de, rezilin beteri futbol oynayıp, hem sahada, hem tabelada hezimete uğradılar.. 3-0 biten maç, 5-6 da olabilirdi.
"TAKIMIN YÜZ KARASI MUSLERA"
Dahası hakem de acıdı kuyruğunu tramvay çiğnemiş Aslan'a..
Mesela bana sorarsanız takımın yüz karası Muslera, sebep olduğu aptalca penaltıdan sonra hak ettiği sarı kartı da görse, ikinci sarıdan atılacaktı. (Belki de iyi olacaktı ya..) Benim tabelacı medyam, bu defa gerçekleri görebildi sanki..