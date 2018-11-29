FORVET SIKINTISI YAŞADIĞINI DİLE GETİRDİ

Tecrübeli teknik direktör maç sonu "Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar. Biz her şeyin farkındayız her şeyi görüyoruz" şeklinde yaptığı açıklamayla forvet sıkıntısı çektiğini ve bu konuda taraftardan sabır beklediğini dile getirdi.