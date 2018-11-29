Forvetsizlik Terim'i bu hale getirdi: İşte çok kızdığı o an...
FORVET SIKINTISI YAŞADIĞINI DİLE GETİRDİ
Tecrübeli teknik direktör maç sonu "Galatasaraylılara şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bize hem ocakta, hem de temmuzda müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar. Biz her şeyin farkındayız her şeyi görüyoruz" şeklinde yaptığı açıklamayla forvet sıkıntısı çektiğini ve bu konuda taraftardan sabır beklediğini dile getirdi.
FORVETSİZLİK YAKTI
Sezon başında Gomis'i Al-Hilal'e satan Galatasaray, Vagner Love, Anthony Modeste ve Cornelius ile ilgilienmiş ancak hiçbir golcü transferi yapamadan trasfer dönemini kapatmıştı. Elinde santrfor olarak sadece Eren Derdiyok kalan sarı kırmızılı takım, bu oyuncunun da sakatlanması ve maaşının Türk Lirası'na çevrilmesi sürecindeki olumsuz tutumu nedeniyle sorun yaşamaya başladı.
FATİH TERİM'İN HİÇİR İSTEDİĞİNİ YAPAMADI
Lokomotiv Moskova karşısında Galatasaray'ın tek forveti olarak sahaya çıkan Eren Derdiyok, istatistiklerde de adeta yerlerdeydi. Maç boyunda rakip kaleye sadece 2 şut çekebilen Eren bunların ikisinde de isabet sağlayamadı. Fatih Terim'in planında, uzun boylu bir 9 numara ile sahaya çıkmak, hızlı kenar oyuncularının, bu 9 numaradan gelen topları alarak içeri kat etmeleri vardı. Ancak Eren ne arkadaşlarına top indirebildi ne de rakip savunmayı bozdu. Girdiği 8 ikili mücadelenin sadece 2 tanesini kazanabilen Eren Derdiyok'un pas isabet oranı ise %55'te kaldı.