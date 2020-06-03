Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a gol makinesi
Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Cimbom'un listesine aldığı yıldız oyuncu, 1996 yılında Steau Bükreş'ten gelen Adrien Ilie'yi anımsatıyor. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri
3 Haziran 2020 Çarşamba 06:48
Güncelleme: 03.06.2020 06:48
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
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Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Galatasaray, Rumen sevdasından vazgeçemiyor... Sarı-kırmızılılar; Hagi, Ilie, Niculescu, Bratu, Stancu ve Andone derken yine bir Romanyalı hücumcuya kanca attı.
Ancak bu isimlerin arasında öyle biri var ki yeni hedefe tıpatıp benziyor. Listeye giren Florinel Coman, 1996 yılında Steau Bükreş'ten gelen Adrien Ilie'yi anımsatıyor.