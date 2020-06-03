Fatih Terim onayı verdi! Galatasaray'a gol makinesi

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı. Cimbom'un listesine aldığı yıldız oyuncu, 1996 yılında Steau Bükreş'ten gelen Adrien Ilie'yi anımsatıyor. İşte transfere dair tüm detaylar ve gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberleri