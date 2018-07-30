Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı... - Galeri - Fotomaç
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...

    30 Temmuz 2018 Pazartesi, 02:09:19 Güncelleme: 02:10:51
    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Terim devreye girdi.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
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    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...

    Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor.

    Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
    • 7
    • 7
    Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı...
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