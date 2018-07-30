Fatih Terim Napoliden Marko Roga göz dikti! Ancelottiyi aradı... - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
30 Temmuz 2018 Pazartesi, 02:09:19
Güncelleme: 02:10:51
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Terim devreye girdi.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...
Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor.
Fatih Terim Napoli'den Marko Rog'a göz dikti! Ancelotti'yi aradı...