Fatih Terim ilk 11 için son kararını verdi! Belhanda...
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran tarihinde yeniden başlayacak Süper Lig öncesi, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk 11'ini belirledi. 14 Haziran Pazar günü Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Cimbom'da Terim, Belhanda konusunda son kararını verdi. İşte detaylar...
7 Haziran 2020 Pazar 09:44
Güncelleme: 07.06.2020 09:45
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Antrenmanlarda asıl bölgeleri stoper olan Ahmet ile genç Emin denenirken, bu ikiliden biri formayı kapamazsa orta saha kurgusu da değişecek.
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Lemina'nın geriye çekilmesiyle Belhanda'ya şans doğacak.
Süper Lig'in başlamasına artık sayılı günler kalırken, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Marcao'nun yerine stoperde kimi oynatacağı sorusunun yanıtını arıyor!
Tecrübeli teknik adam bu mevkide şans verdiği oyuncuların performansına göre seçim yapacak ve takımın kurgusunu belirleyecek.
Terim bu mevkide öncelikli olarak taktik antrenmanlarda asıl bölgeleri stoper olan Ahmet Çalık ile 18 yaşındaki Emin Bayram'a şans veriyor.