Fatih Terim, Galatasaray’ın başında yine rekorları altüst etti .

PANKARTLAR KONUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası yaptığı "Maçın hakkını verdik mi? Verdik. Futbolun hakkını verdik mi? Verdik. Emeğimizi, alın terimizi verdik mi? Verdik. Ruhumuzu sahaya koyduk mu? Koyduk. Dualarımız kabul oldu mu? Oldu. Hak ettik mi? Sonuna kadar hake ttik" açıklamaları çok konuşulmuştu. Taraftar grubu ultrAslan ÜNİ farklı şehirlerde bu pankartları hazırlayarak bir video haline getirmişti. Cimbom'un kazandığı şampiyonluk sonrası pankartlar farklı şehirlerden Türk Telekom Stadı'nda bir araya getirildi ve görsel şov sunuldu.

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