Galeri Galatasaray Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Fatih Terim bileti kesti! Galatasaray'da 6 ayrılık birden

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Sezona hızlı bir giriş yaptıktan sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Glasgow Rangers'a elenen ve Süper Lig'de de beklenilen sonuçlar alınmayan Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar şimdiden başladı. Ara transfer döneminde nokta transferler yaparak 23. şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen sar kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, kadroda düşünmediği oyuncuları da belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar...