Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün defnedilen babası Talat Terim'in mezarını ziyaret ederek dua etti ve çiçek bıraktı.

8 Şubat 2019 Cuma, 12:37:54 Güncelleme: 12:49:44
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in 6 Şubat Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk babası Talat Terim (94), Adana Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında annesi Emine Terim'in yanına defnedildi.

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Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti

Fatih Terim, bugün İstanbul'a dönmeden önce ailesiyle birlikte babasının bulunduğu aile kabristanına gelerek, çiçek bıraktı, dua etti.

Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
Fatih Terim babasının mezarını ziyaret etti
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