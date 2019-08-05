Galatasaray'da gündem Falcao... Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray, Falcao için halen net bir sonuç alabilmiş değil. Son günlerde bu transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler ortaya atılırken, Falcao'nun imza atacağı takım da belli olmak üzere. Başkan Mustafa Cengiz "Falcao o takıma gidecekse hayırlı olsun" derken, Kolombiyalı yıldızdan da transferiyle ilgili açıklama geldi...
5 Ağustos 2019 Pazartesi 08:34
Güncelleme: 05.08.2019 09:30
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Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği sürerken, Fransa'dan gelen haberler can sıktı...
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Birçok konuda anlaşan taraflar aradaki pürüzleri halletmeye çalışırken, son günlerde transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler çıkmıştı.
Başkan Mustafa Cengiz, Falcao'nun başka bir takıma yakınlaşması konusuna 'hayırlı olsun' dedi.
İşte Falcao transferinde yaşanan son dakika gelişmeleri;
İlk olarak Sampdoria karşısında takımına galibiyeti götüren golü atan yıldız futbolcu, transferiyle ilgili ilk kez konuştu.
Monaco ile Sampdoria arasında oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda oyuna giren Falcao, 50. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Monaco bu golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.