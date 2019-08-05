Galatasaray'da gündem Falcao... Forvet arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray, Falcao için halen net bir sonuç alabilmiş değil. Son günlerde bu transferin gerçekleşmeyeceğine dair haberler ortaya atılırken, Falcao'nun imza atacağı takım da belli olmak üzere. Başkan Mustafa Cengiz "Falcao o takıma gidecekse hayırlı olsun" derken, Kolombiyalı yıldızdan da transferiyle ilgili açıklama geldi...