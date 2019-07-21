Falcao için büyük yarış

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde yarış kızıştı! Avrupa devleri de Falcao'nun transferinde girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray ise yıldız golcünün transferini bitirmek için maddi kaynak arıyor.
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32
Güncelleme: 21.07.2019 07:32
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Galatasaray taraftarlarının dört gözle beklediği Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Kolombiyalı golcüye, İnter'in talip olduğu belirtildi.
Kolombiya basınında yer alan habere göre; Icardi'nin yerine golcü arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, Falcao ile ilgileniyor.
Haberde; İnter'in yanı sıra Galatasaray'ın da çok ciddi olduğu ve oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.
İnter'in de devreye girmesi sonucunda yoğun bir rekabet yaşanırken Cimbom'un girişimlere erken başlamasının avantaj sağladığı belirtildi.