Falcao için büyük yarış - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Falcao için büyük yarış

Falcao için büyük yarış

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde yarış kızıştı! Avrupa devleri de Falcao'nun transferinde girişimlerini hızlandırdı. Galatasaray ise yıldız golcünün transferini bitirmek için maddi kaynak arıyor.
21 Temmuz 2019 Pazar 07:32 Güncelleme: 21.07.2019 07:32
Falcao için büyük yarış

Galatasaray taraftarlarının dört gözle beklediği Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao için büyük yarış

Kolombiyalı golcüye, İnter'in talip olduğu belirtildi.

Falcao için büyük yarış

Kolombiya basınında yer alan habere göre; Icardi'nin yerine golcü arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, Falcao ile ilgileniyor.

Falcao için büyük yarış

Haberde; İnter'in yanı sıra Galatasaray'ın da çok ciddi olduğu ve oyuncunun geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesinin beklendiği vurgulandı.

Falcao için büyük yarış

İnter'in de devreye girmesi sonucunda yoğun bir rekabet yaşanırken Cimbom'un girişimlere erken başlamasının avantaj
sağladığı belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN