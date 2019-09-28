Falcao Fenerbahçe'ye bilendi! İşte o sözler

Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak dev derbiye çevrildi... Aslan, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçta en çok merak edilen konulardan biri de Falcao'nun performansı. Kolombiyalı yıldız bu maça özel olarak hazırlanıyor. İşte Falcao'nun Fenerbahçe motivasyonu ve o sözleri...

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





