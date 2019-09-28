Falcao Fenerbahçe'ye bilendi! İşte o sözler

Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak dev derbiye çevrildi... Aslan, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Maçta en çok merak edilen konulardan biri de Falcao'nun performansı. Kolombiyalı yıldız bu maça özel olarak hazırlanıyor. İşte Falcao'nun Fenerbahçe motivasyonu ve o sözleri...
28 Eylül 2019 Cumartesi 10:23
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Galatasaray'da Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak motive oldu.
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Yıldız futbolcunun bugünkü maçta etkili bir performans sergilemek istediği ve çok istekli olduğu öğrenildi.
Kolombiyalının son derece konsantre olması sarı-kırmızılılarda sevinç yarattı.
Falcao'nun istekli görüntüsünden etkilenen Fatih Terim ve ekibi, bugünkü maçta özellikle kanatlarda oynayan Feghouli ve Babel ile yine forvet arkasında görev yapacak olan Belhanda'dan Kolombiyalı futbolcuyu beslemeleri istendi.
Sarı-kırmızılı teknik heyetin, antrenmanlarda sürekli olarak bu konuda özel çalışmalar yapıldığı bildirildi.