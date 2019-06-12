HaberlerGaleriEski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler
Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue Fransa'da bir programa katıldı. Yaşadığı zorluklarla ilgili acı itiraflarda bulunan Fildişili futbolcu, olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:07
Güncelleme: 12.06.2019 12:07
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişili futbolcu Emmanuel Eboue önemli açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şu sıralar ekonomik sıkıntılarla boğuşan yıldız futbolcu Fransa'da bir programa katıldı.
Hayatıyla ilgili acı itiraflarda bulunan Eboue, Beşiktaş maçındaki yaşadıklarını da anlattı.
Galatasaray'ın eski oyuncularından Emmanuel Eboue, Fransa'da katıldığı programda Beşiktaş maçında yaşadığı bir anıyı paylaştı.
Beşiktaş ile oynadıkları maçta bir taraftarın kendisine saldırdığını kaydeden Eboue, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta ilginç bir şey yaşadım."