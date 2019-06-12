Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Emmanuel Eboue Fransa'da bir programa katıldı. Yaşadığı zorluklarla ilgili acı itiraflarda bulunan Fildişili futbolcu, olaylı Beşiktaş maçıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.
12 Haziran 2019 Çarşamba 12:07 Güncelleme: 12.06.2019 12:07
Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişili futbolcu Emmanuel Eboue önemli açıklamalarda bulundu.

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Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Şu sıralar ekonomik sıkıntılarla boğuşan yıldız futbolcu Fransa'da bir programa katıldı.

Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Hayatıyla ilgili acı itiraflarda bulunan Eboue, Beşiktaş maçındaki yaşadıklarını da anlattı.

Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Galatasaray'ın eski oyuncularından Emmanuel Eboue, Fransa'da katıldığı programda Beşiktaş maçında yaşadığı bir anıyı paylaştı.

Eski Galatasaraylı Eboue'den Beşiktaş hakkında flaş sözler

Beşiktaş ile oynadıkları maçta bir taraftarın kendisine saldırdığını kaydeden Eboue, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta ilginç bir şey yaşadım."

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