Eren Derdiyoka sürpriz teklif - Fotomaç
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Eren Derdiyok'a sürpriz teklif
Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği ve kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok için flaş bir iddia ortaya atıldı.
31 Ocak 2019 Perşembe, 11:02:32
Güncelleme: 11:04:25
Sezonun ilk yarısından Gomis'in ayrılığı sonrası beklenen performansı sergileyemen Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı kalmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan Diagne ve Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katmasıyla Eren'i göndermenin yollarını arıyor.
Transferin son günü Meksika'dan bir kulübün yıldız oyuncuyla ilgilendiği idida edildi.
İsviçre pasaportuna sahip olan Eren Derdiyok'u transfer etmek isteyen Meksika kulübünün bugün bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcayacağı öne sürüldü.
Galatasaray Yönetimi'nin teklif gelmesi durumunda Eren için kolaylık yapması bekleniyor.