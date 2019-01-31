Eren Derdiyoka sürpriz teklif - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Eren Derdiyok'a sürpriz teklif

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği ve kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok için flaş bir iddia ortaya atıldı.

31 Ocak 2019 Perşembe, 11:02:32 Güncelleme: 11:04:25
Eren Derdiyoka sürpriz teklif

Sezonun ilk yarısından Gomis'in ayrılığı sonrası beklenen performansı sergileyemen Eren Derdiyok, Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı kalmıştı.

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Eren Derdiyoka sürpriz teklif

Sarı kırmızılı ekip, Kasımpaşa'dan Diagne ve Marsilya'dan Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katmasıyla Eren'i göndermenin yollarını arıyor.

Eren Derdiyoka sürpriz teklif

Transferin son günü Meksika'dan bir kulübün yıldız oyuncuyla ilgilendiği idida edildi.

Eren Derdiyoka sürpriz teklif

İsviçre pasaportuna sahip olan Eren Derdiyok'u transfer etmek isteyen Meksika kulübünün bugün bu transferi bitirmek için yoğun çaba harcayacağı öne sürüldü.

Eren Derdiyoka sürpriz teklif

Galatasaray Yönetimi'nin teklif gelmesi durumunda Eren için kolaylık yapması bekleniyor.

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