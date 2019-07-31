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Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!
Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde olan Emre Mor'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. İspanyol basını paylaştığı fotoğraflarla oyuncunun transferinin açıklanmasının an meselesi olduğunu gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:14 Güncelleme: 31.07.2019 12:24
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Milli futbolcu dün sabah kulüp tesislerine giderek takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.
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