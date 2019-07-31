Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık transferi gündemde olan Emre Mor'da sıcak bir gelişme yaşanıyor. İspanyol basını paylaştığı fotoğraflarla oyuncunun transferinin açıklanmasının an meselesi olduğunu gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)