SARACCHI VE ONYEKURU FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'da sol bek mevkisine Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi transfer edildi. Genç yıldız adayı RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralandı. Saracchi Galatasaray'dan bu sezon için 700 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.