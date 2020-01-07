Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ocak 2020, Salı
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Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi transferleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Cimbom'da gözler takımdan ayrılacak olan isimlere çevrilirken, Fatih Terim'in büyük umutlarla transferini gerçekleştirdiği Emre Mor takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve yıldız ismin yeni adresi... | Galatasaray son dakika transfer haberleri
7 Ocak 2020 Salı 19:17
Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi


Galatasaray, ara transfer dönemini en hareketli geçiren takım olarak göze çarparken flaş gelişmeler üst üste yaşanmaya devam ediyor. Sezonun ikinci yarısına silbaştan bir kadroyla başlamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda gelecek ve gidecek oyuncular da netleşmeye başladı.

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Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi

Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını üzmüştü. Teknik direktör Fatih Terim, yaptığı konuşmalarda sık sık ocak ayını işaret etmişti.

Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi

Radikal kararlar alacaklarını belirten deneyimli teknik adam, takımda yaşanacak olan büyük değişikliğin sinyallerini vermişti.


Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da operasyon başladı ve ilk olarak sol bek ve kanat transferleri KAP'a bildirildi.

Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi

SARACCHI VE ONYEKURU FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'da sol bek mevkisine Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi transfer edildi. Genç yıldız adayı RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralandı. Saracchi Galatasaray'dan bu sezon için 700 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.

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