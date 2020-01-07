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Emre Mor transfer görüşmelerine başladı! İşte yeni adresi
Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da takımdan ayrılacak olan isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Onyekuru ve Saracchi transferleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Cimbom'da gözler takımdan ayrılacak olan isimlere çevrilirken, Fatih Terim'in büyük umutlarla transferini gerçekleştirdiği Emre Mor takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'da transferde son durum ve yıldız ismin yeni adresi... | Galatasaray son dakika transfer haberleri
7 Ocak 2020 Salı 19:17
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SARACCHI VE ONYEKURU FORMAYI GİYDİ
Galatasaray'da sol bek mevkisine Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi transfer edildi. Genç yıldız adayı RB Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralandı. Saracchi Galatasaray'dan bu sezon için 700 bin Euro, gelecek sezon için de 1 milyon 350 bin Euro kazanacak. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcunun kulübüne 500 bin Euro kiralama bedeli ödenecek.
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