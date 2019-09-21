Belirli kriterler gözetilerek seçilen 16 stadyumun teknolojik, ekolojik, bilet fiyatları, ulaşılabilirlik vs. gibi yönlerden değerlendirildiği listeye Türkiye'den bir stat girdi. İşte liderliği Manchester City'nin stadyumunun aldığı listeyle ilgili tüm detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)