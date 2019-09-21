Dünyanın en iyi stadyumları açıklandı! Türkiye'den...
Belirli kriterler gözetilerek seçilen 16 stadyumun teknolojik, ekolojik, bilet fiyatları, ulaşılabilirlik vs. gibi yönlerden değerlendirildiği listeye Türkiye'den bir stat girdi. İşte liderliği Manchester City'nin stadyumunun aldığı listeyle ilgili tüm detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Eylül 2019 Cumartesi 13:17
Güncelleme: 21.09.2019 13:17
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Taraftar deneyimi göz önünde bulundurularak, geçtiğimiz sezonu liginde şampiyon tamamlayan ya da herhangi bir şampiyonluk yaşayan 16 takımın stadyumları sıralamaya tabi tutuldu.
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Stadyumların taraftar deneyimi açısından değerlendirilen kriterleri arasında; ulaşılabilirlik, teknolojik imkanları, kapasitesi ve bilet fiyatları vs. yer aldı.
Footy.com'un hazırladığı raporda tüm kriterlere göre dünyanın en iyi stadı Manchester City'nin iç saha maçlarını oynadığı Etihad Stadyumu olarak belirlendi.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele eden takımlar içinden 'maç günü' deneyimine göre seçilen stadyumlar arasında Galatasaray'ın iç saha müsabakalarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu 9. sırada yer buldu.
Taraftar deneyimine göre farklı kriterler gözetilerek hazırlanan raporda Galatasaray'ın stadyumu bu kez Avrupa'nın dev kulüplerine büyük bir fark atarak, Amerikan futbolu takımı New England Patriots'ın gerisinde 2. sıraya yerleşti.