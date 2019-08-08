Drogba Galatasaray için tekrar devrede!

Galatasaray gelecek sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar'da özellikle Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel ve Fulham'dan kiralanan Jean Michael Seri taraftarları en çok heyecanlandıran isimler olmuştu. Seri transferinde Aslan'ın eski yıldızı Drogba büyük rol oynamıştı. Drogba farklı bir isim için tekrar devrede işte detaylar...
8 Ağustos 2019 Perşembe 06:33
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Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon yepyeni bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemdeki isimlerden biri olan Tiemoue Bakayoko hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda idari menajer Şükrü Hanedar'ın Chelsea ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. Chelsea'nin ilk etapta bonservisiyle satmak istediği Bakayoko için İtalya'dan da talipler olduğu öğrenildi.
İngiliz kulübünün geçtiğimiz yıl Milan'a 5 milyon euro karşılığında kiraladığı 24 yaşındaki Fransız oyuncu için bu kez 3.5 milyon euro kiralama bedeli talep ettiği iddia edildi.
Galatasaray ise Bakayoko için 1.5 milyon euroluk kiralama teklifi yaptı. Oyuncunun transferi için pazarlıklar sürüyor.