Diagne'den imalı paylaşım! Geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın beklenen performansı verememesi ve taraftarla yaşadığı problemler sonrası Belçika kulüplerinden Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne zor günler geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında kadro dışı olması nedeniyle forma giyememiş ve karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Diagne'nin Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü ve bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Öte yandan Senegalli golcü sosyal medya hesabından paylaştığı görselle kulüpte az süre almasından şikayet etti.