Diagne'den imalı paylaşım! Geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın beklenen performansı verememesi ve taraftarla yaşadığı problemler sonrası Belçika kulüplerinden Club Brugge'e kiraladığı Senegalli golcü Mbaye Diagne zor günler geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında kadro dışı olması nedeniyle forma giyememiş ve karşılaşmayı tribünden takip etmişti. Diagne'nin Türk Telekom Stadyumu'nda sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştüğü ve bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Öte yandan Senegalli golcü sosyal medya hesabından paylaştığı görselle kulüpte az süre almasından şikayet etti.
28 Kasım 2019 Perşembe 11:26
Güncelleme: 28.11.2019 14:48
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Galatasaray, Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi gerek performansı gerekse taraftar ile yaşadığı problemler nedeniyle transfer döneminde Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamıştı.
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Belçika ekibinde de problemler yaşayan Senegalli golcü, kulübünde de kadro dışı kalmış ve süre alamamıştı.
Geçtiğimiz günlerde Diagne için Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı.
Proximus Sports, Club Brugge'da mutsuz olan Mbaye Diagne, Galatasaray'a geri dönmek istediği, Senegalli golcünün önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle görüşeceği iddia etti.
Tüm bu gelişmeler üzerine Şampiyonlar Ligi 5. maçında Diagne'nin kulübü Club Brugge ile karşılaşan Galatasaray, 90+2.dakikada Diatta'nın attığı gol ile mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.