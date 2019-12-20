Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Senegalli golcü Diagne yine gündem olmayı başardı. Ocak ayında gol yollarında sıkıntı çeken Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen yıldız futbolcu ile ilgili bomba bir haber yayınlandı. İşte yıldız futbolcunun büyük şok yaşadığı olay ile son gelişmeler...
20 Aralık 2019 Cuma 20:10
Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Sosyal medya üzerinden sık sık Galatasaray taraftarlarına mesaj yollayan, Ocak ayı için niyetini açıkça belli eden Diagne'nin eşyalarını toplamaya başladı.

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Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Mbaye Diagne, Galatasaray'a dönmek için can atıyor. Fatih Terim'in de eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtildi.

Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Mbaye Diagne, PSG maçı sonrası soyunma odasında Vanaken ile birbirine girmişti. Golcü futbolcu, bu olayın ardından kadro dışı bırakılmıştı.

Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Teknik direktör Philippe Clement, "Paris maçı sonrası yaşananlar utanç verici. Şimdi antrenmanda kendisini kanıtlamak için her şey ona bağlı." ifadelerini kullanmıştı.

Diagne yine gündem oldu! Tutuklama kararı çıktı

Clement ayrıca, "Eğer beni ikna ederse tekrar onu kadroya alacağım. Şu anda kadroda değil' şeklinde konuşmuştu.

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