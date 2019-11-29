Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Andone ve Falcao'nun sakatlıkları sonrası devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulan Senegalli santrforu lig maçında yine kadroya almayan Club Brugge teknik direktörü Clement, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
29 Kasım 2019 Cuma 18:58 Güncelleme: 29.11.2019 18:58
Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Takımdaki uzun süreli sakatlıkların bulunması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken ocak ayı planları da buna göre şekillendi.

Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Birçok mevki için radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bir süredir Mbaye Diagne ismi ön plana çıkmıştı.

Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Özellikle Andone ve Falcao'nun sakatlıklarından sonra Senegalli santrforun takıma döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi Mouscron maçının da kadrosuna almadı ve golcü oyuncunun geleceği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.


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