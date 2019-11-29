Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Andone ve Falcao'nun sakatlıkları sonrası devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulan Senegalli santrforu lig maçında yine kadroya almayan Club Brugge teknik direktörü Clement, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
29 Kasım 2019 Cuma 18:58
Güncelleme: 29.11.2019 18:58
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı gösteremeyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Takımdaki uzun süreli sakatlıkların bulunması teknik direktör Fatih Terim'i düşündürürken ocak ayı planları da buna göre şekillendi.
Birçok mevki için radikal kararlar almaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda bir süredir MbayeDiagne ismi ön plana çıkmıştı.
Özellikle Andone ve Falcao'nun sakatlıklarından sonra Senegalli santrforun takıma döneceği yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.
ClubBrugge Teknik Direktörü PhilippeClement, Galatasaray'dan kiraladıkları MbayeDiagne'yiMouscron maçının da kadrosuna almadı ve golcü oyuncunun geleceği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.