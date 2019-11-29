Diagne Galatasaray'a dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu ile Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Andone ve Falcao'nun sakatlıkları sonrası devre arasında sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşulan Senegalli santrforu lig maçında yine kadroya almayan Club Brugge teknik direktörü Clement, Mbaye Diagne'nin takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

29 Kasım 2019 Cuma 18:58 Güncelleme: 29.11.2019 18:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





