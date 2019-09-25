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Derbide Aslan yepyeni! İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe 11'i
Kadrosunu Falcao başta önemli isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, Yeni Malatya maçına göre tam kadro sahada olacak. Geçen sene oynanan derbiden sadece Muslera ve yetişirse Belhanda ilk 11'de forma giyecek. İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler ve Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe 11'i.
25 Eylül 2019 Çarşamba 06:55
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Club Brugge ve Yeni Malatya maçlarından beraberlikle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kilitlendi.
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Lige iyi bir giriş yapamayan sarı-kırmızılı ekipte galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor.
Yeni Malatyaspor maçında rotasyona giden ve yıldızlarını dinlendiren Cimbom, Fenerbahçe karşısında yeni yıldızlarıyla sahnede olacak.
Maske ile sahada olması beklenilen Younes Belhanda ile birlikte Falcao, Sofiane Feghouli ve Mariano sarı-lacivertli takıma karşı ilk 11'de yer alacak.
GALİBİYETİ KORUYAMADI Mariano'ya sağ, Yuto Nagatomo'ya sol bekte şans verecek olan Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşısında 11'de şans verdiği Adem Büyük, Andone, Ömer Bayram ve Şener'i derbide yedek bırakacak.