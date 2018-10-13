Cimboma Okazaki iddiası - Galeri - Fotomaç
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Cimbom'a Okazaki iddiası

    Nagatomo'dan bir hayli memnun kalan Fatih Terim, Leicester City forması giyen Japon futbolcu Okazaki için de nabız yokluyor.
    13 Ekim 2018 Cumartesi, 01:05:40 Güncelleme: 01:06:04
    Cimboma Okazaki iddiası

    Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Ada'dan dev bir iddia geldi.

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    Cimboma Okazaki iddiası

    Fransız golcünün yerine yeni bir forvet alamayan Cim Bom'un rotayı sürpriz bir isme çevirdiği ifade edildi.

    Cimboma Okazaki iddiası

    Buna göre Sarı Kırmızılı yönetim, Leicester City'nin Japon santrforu Shinji Okazaki'yi transfer etmek için harekete geçti.

    Cimboma Okazaki iddiası

    Ada'da yayım yapan Eye Football adlı internet sitesi, Okazaki'nin Cim Bom'a çok yakın olduğunu yazdı.

    Cimboma Okazaki iddiası

    Haberde düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Japon santrforun Leicester'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a gelebileceği kaydedildi.

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