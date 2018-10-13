Cimboma Okazaki iddiası - Galeri - Fotomaç
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Cimbom'a Okazaki iddiası
Nagatomo'dan bir hayli memnun kalan Fatih Terim, Leicester City forması giyen Japon futbolcu Okazaki için de nabız yokluyor.
13 Ekim 2018 Cumartesi, 01:05:40
Güncelleme: 01:06:04
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 29 kez fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray'la ilgili Ada'dan dev bir iddia geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fransız golcünün yerine yeni bir forvet alamayan Cim Bom'un rotayı sürpriz bir isme çevirdiği ifade edildi.
Buna göre Sarı Kırmızılı yönetim, Leicester City'nin Japon santrforu Shinji Okazaki'yi transfer etmek için harekete geçti.
Ada'da yayım yapan Eye Football adlı internet sitesi, Okazaki'nin Cim Bom'a çok yakın olduğunu yazdı.
Haberde düzenli olarak ilk 11'de oynamak isteyen Japon santrforun Leicester'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a gelebileceği kaydedildi.