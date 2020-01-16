Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper bölgesi için çalışmalar sürüyor. Mert Çetin'de yol kat edemeyen ve Murillo'yu Celta Vigo'ya kaptıran sarı-kırmızılı ekip, Perulu stoper için kulübüyle pazarlıklara başladı.

16 Ocak 2020 Perşembe 07:14 Güncelleme: 16.01.2020 07:14
Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

İkinci devreye stoper problemini hallederek başlamak isteyen Galatasaray'da Christian Luyindama'nın yerine alınacak isim hala belirsizliğini koruyor.

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Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

Mert Çetin ve Murillo transferlerinde yol alamayan G.Saray, Arjantin'in Velez kulübünde forma giyen Luis Abram'a yöneldi.

Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

Arjantin basınındaki haberlere göre, sarıkırmızılı yönetim, Terim'in de onay verdiği 23 yaşındaki stoperin bonservisi için 3.5 milyon euro önerdi. Ancak Velez yönetiminin bu teklifi az bulduğu ve görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

Velez Sarsfield'ın bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abram'ın bonservisini 5 milyon Euro vermeye hazır olduğu yorumları yapıldı.

Cimbom Perulu stoper için pazarlıklara başladı!

KİMDİR?

23 yaşındaki Luis Abram 1.81 boyunda... 18 Ocak 2018'de Sport. Cristal'den 480 bin euro bedelle Velez Sarsfield'e transfer oldu. Bu sezon 13 maçta forma giydi.

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