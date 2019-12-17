Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götüren Galatasaray, 5. Tur rövanş karşılaşmasında Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçta kendi sahasında 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başlangıç için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla tam kadro çıkacak. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı 11'i...

17 Aralık 2019 Salı 07:30 Güncelleme: 17.12.2019 07:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





