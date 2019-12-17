Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götüren Galatasaray, 5. Tur rövanş karşılaşmasında Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçta kendi sahasında 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başlangıç için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla tam kadro çıkacak. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı 11'i...
17 Aralık 2019 Salı 07:30 Güncelleme: 17.12.2019 07:30
Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Galatasaray'ın kötü sezon başlangıcı kupaya da yansıdı.

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Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Avrupa'da elenen, Süper Lig'de 6. sırada yer alan Cimbom, Türkiye Kupası'na da erken veda etmenin eşiğinde.

Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Tuzlaspor'a kendi sahasında 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün 20.45'te Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda bu skoru çevirmeye çalışacak.

Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Aslan'ın turu geçmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Galatasaray tek farklı kazansa dahi Tuzlaspor tur atlayacak.

Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Cimbom 2-0 alırsa maç uzayacak. 3-1, 4-2 veya daha farklı galibiyetlerde turu sarı-kırmızılı ekip geçecek.

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