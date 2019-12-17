Cimbom kupada tam kadro! İşte Tuzlaspor maçı 11'i

Türkiye Kupası'nı 18 kez müzesine götüren Galatasaray, 5. Tur rövanş karşılaşmasında Tuzlaspor'a konuk olacak. İlk maçta kendi sahasında 2-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başlangıç için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla tam kadro çıkacak. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor maçı 11'i...
17 Aralık 2019 Salı 07:30
Güncelleme: 17.12.2019 07:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ınkötü sezon başlangıcı kupaya da yansıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Avrupa'da elenen, Süper Lig'de 6. sırada yer alan Cimbom, Türkiye Kupası'na da erken veda etmenin eşiğinde.
Tuzlaspor'a kendi sahasında 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün 20.45'te Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda bu skoru çevirmeye çalışacak.
Aslan'ın turu geçmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Galatasaray tek farklı kazansa dahi Tuzlaspor tur atlayacak.
Cimbom 2-0 alırsa maç uzayacak. 3-1, 4-2 veya daha farklı galibiyetlerde turu sarı-kırmızılı ekip geçecek.