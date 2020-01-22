Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!
Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Galatasaray eksik mevkilerine yapılacak transferlerle yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Yeni isimleri kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray'da öncelik savunma. Sarı-kırmızılıların gündemine Premier Lig'den flaş bir isim gelmişti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi takımdan gönderilecek isimler ve yıldız oyuncu hakkında yaşanan flaş gelişmenin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takıma yeni katılacak futbolcular kadar; takımdan ayrılacak olan futbolcular üzerinde de çok ciddi mesai harcıyor. Hem FFP hem de yabancı kontenjanından dolayı ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak ve bu doğrultuda transfer yapmak zorunda.
Tecrübeli savunmacı son olarak Arsenal'ın Chelsea ile karşılaştığı mücadelede forma giymiş ve 90 dakika sahada kalmış, karşılaşmada yaptığı hatalar sonrasında Arsenal taraftarından Mustafi için flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray'ın yabancı kontenjanında yer açmaya yönelik takımdan göndermeyi planladığı isimler ve yaşanan flaş Mustafi gelişmesinin detayları...