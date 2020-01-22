Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takıma yeni katılacak futbolcular kadar; takımdan ayrılacak olan futbolcular üzerinde de çok ciddi mesai harcıyor. Hem FFP hem de yabancı kontenjanından dolayı ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak ve bu doğrultuda transfer yapmak zorunda.