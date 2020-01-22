Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başlayan Galatasaray eksik mevkilerine yapılacak transferlerle yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Yeni isimleri kadrosuna katmak için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Galatasaray'da öncelik savunma. Sarı-kırmızılıların gündemine Premier Lig'den flaş bir isim gelmişti. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi takımdan gönderilecek isimler ve yıldız oyuncu hakkında yaşanan flaş gelişmenin detayları... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

22 Ocak 2020 Çarşamba 14:23 Güncelleme: 22.01.2020 14:50
Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takıma yeni katılacak futbolcular kadar; takımdan ayrılacak olan futbolcular üzerinde de çok ciddi mesai harcıyor. Hem FFP hem de yabancı kontenjanından dolayı ince eleyip sık dokuyan Galatasaray, yabancı kontenjanında yer açmak ve bu doğrultuda transfer yapmak zorunda.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala yeni isimleri kadrosuna katmak için temaslarını hızlandıran Galatasaray'da alınacaklar kadar ayrılacak olan isimler için de çalışmalarını sürdürüyor.

Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Yabancı kontenjanı ve finansal fair play çerçevesinde girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda yabancı kontenjanında da yer açmak transfer için ilk hedef durumunda...

Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Özellikle savunmaya transfer yapılması konusunda kesin talimat veren tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in bu isteği doğrultusunda girişimlerini sürdüren Galatasaraylı kurmayların gündemine İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Shkodran Mustafi gelmişti.

Chelsea derbisi sonrası Galatasaray'a transfer piyangosu!

Tecrübeli savunmacı son olarak Arsenal'ın Chelsea ile karşılaştığı mücadelede forma giymiş ve 90 dakika sahada kalmış, karşılaşmada yaptığı hatalar sonrasında Arsenal taraftarından Mustafi için flaş bir hamle geldi. İşte Galatasaray'ın yabancı kontenjanında yer açmaya yönelik takımdan göndermeyi planladığı isimler ve yaşanan flaş Mustafi gelişmesinin detayları...

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