Cenk Ergünden Ozan Kabak için güven oyu!

OZAN KABAK, İTALYA'YA GİDER Mİ?

Ozan Kabak'ın Inter ve Roma ile adının anılmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ergün'ün cümleleri şu şekilde;

"Bazı şeyler duyuyorum. Ozan'ı çok eskiden bilirim. İlk profesyonel sözleşmesini ben yapmıştım."