Cenk Ergünden Ozan Kabak için güven oyu! - Galeri - Fotomaç
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Cenk Ergün'den Ozan Kabak için güven oyu!
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, Galatasaraylı Ozan Kabak ve Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile ilgili İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 21:00:46
Güncelleme: 21:05:18
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, İtalyan basınına sarı kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu.
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Ergün daha önce çalıştığı Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin genç yetenekleri Ozan Kabak ile Yusuf Yazıcı hakkında konuştu.
OZAN KABAK, İTALYA'YA GİDER Mİ?
Ozan Kabak'ın Inter ve Roma ile adının anılmasıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ergün'ün cümleleri şu şekilde;
"Bazı şeyler duyuyorum. Ozan'ı çok eskiden bilirim. İlk profesyonel sözleşmesini ben yapmıştım."
"Çok yetenekli ve hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Serie A onun için müthiş bir ihtimal. İtalya'ya hazır olduğunu düşünüyorum."
YUSUF YAZICI VE FIORENTINA İDDİALARI
Fiorentina'nın ilgilendiği iddia edilen Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan Cenk Ergün, bordo-mavili genç yetenek için şu ifadeleri kullandı;
"Yusuf, Trabzonspor'un Abdülkadir ile birlikte iki yeteneğinden biri. Hala yurt dışına çıkma fırsatı bulamadı. Bence müthiş bir yatırım olur. "
"Yakında Milli Takım'da daha çok oynamaya başlayacaktır ve bu da fiyatını artıracaktır. Trabzonspor çok önemli bir kurum oranın önemli bir figürünü koparmak kolay olmayacaktır."