Cenk Ergün'den Belhanda krizi hakkında değerlendirme!

"FATİH TERİM BU DURUMLARI DEFALARCA YAŞADI..."

Real Madrid büyük eleştiriler alıyordu. Zidane orada korunan bir figür ve beklentiler var. Benzema'yı ben de eleştiriyorum. Galatasaray maçında da sorgulanabilecek bir performans sergiledi. Ancak Real Madrid tırmanıyor.