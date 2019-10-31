Cenk Ergün'den Belhanda krizi hakkında değerlendirme!
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, katıldığı bir programda Sarı-Kırmızılı ekipte yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Ergün, özellikle Belhanda krizine dikkat çekerek Faslı yıldız ile son zamanlarda yaşananlar hakkında görüştüğünü dile getirdi. İşte Cenk Ergün'ün açıklamaları.
31 Ekim 2019 Perşembe 19:33
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Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı takımın son durumunu, Fatih Terim'in açıklamalarını ve Belhanda ile taraftar arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi.
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Radyospor'da yayınlanan bir programa bağlanarak birçok konuya değinen Cenk Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:
"FATİH TERİM BU DURUMLARI DEFALARCA YAŞADI..." Real Madrid büyük eleştiriler alıyordu. Zidane orada korunan bir figür ve beklentiler var. Benzema'yı ben de eleştiriyorum. Galatasaray maçında da sorgulanabilecek bir performans sergiledi. Ancak Real Madrid tırmanıyor.
Devre arasında takviyeler yapılacak. Galatasaray ise beklentilerin altında. Son 2 basın toplantısında Fatih Terim, değişikliğin mesajını verdi.
Fatih Terim bu tür durumları defalarca yaşamış ve toparlamış bir teknik adam. Ben Galatasaray'ın kısa sürede toparlanacağını düşünüyorum.