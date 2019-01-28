Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi... - Fotomaç
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Bu ismi daha önce duymadınız! Galatasaray resmen istedi...
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadroya mutlak bir golcü katmak anlayışı dahilinde ilerleyen Galatasaray, birçok isimle temaslarını sürdürüp seçenekleri artırmak peşinde...
28 Ocak 2019 Pazartesi, 17:36:49
Güncelleme: 17:39:17
Garry Rodrigues ile Ozan Kabak transferlerinden gelen paranın hatırı sayılı bir rakamını santrfor transferine ayıran Galatasaray'da flaş bir transfer teklifi ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray'ın herkesten gizli saklı yürüttüğü ancak deşifre olan o transfere dair detaylar ve transfer rakamı...
Yönetimin üzerine çalışıparaştırma yaptıktan sonra teknik direktör Fatih Terim'e sunduğu isim, tecrübeli teknik adamdan onay aldı.
Bu gelişme neticesinde transfer komitesi apar topar yurtdışına çıkarak golcü transferi için resmi teklifini sundu ve oyuncu için 6.5 milyon euro teklif etti.
Peki popüler bir futbolcu olmayan ancak santrfor özelliklerinin tamamını taşıyan bu keşfedilmemiş yıldız kim? Oyuncuya dair detaylar ve teklif ayrıntıları şöyle: