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Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor
Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyordu. Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği öğrenilirken, Club Brugge maçının ardından 2 ismin sözleşmesinin feshedilmesini istediği belirtildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
27 Kasım 2019 Çarşamba 11:06
Güncelleme: 27.11.2019 11:06
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Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.
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Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyordu.
Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği, 2 ismin sözleşmesinin ise feshedilmesini istediği konuşuluyor.
Şampiyonlar Ligi'ne oynanan Club Brugge maçının ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor...
Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti.