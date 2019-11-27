Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyordu. Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği öğrenilirken, Club Brugge maçının ardından 2 ismin sözleşmesinin feshedilmesini istediği belirtildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...