Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor. Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyordu. Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği öğrenilirken, Club Brugge maçının ardından 2 ismin sözleşmesinin feshedilmesini istediği belirtildi. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

27 Kasım 2019 Çarşamba 11:06 Güncelleme: 27.11.2019 11:06
Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamadı. Ligde zirvenin gerisinde kalan sarı kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde de son maçında Avrupa Ligi'ne katılmayı amaçlıyor.

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Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'ın bu kötü sonuçların ardından devre arası transfer döneminde radikal hamleler yapacağı konuşuluyordu.

Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Terim'in 6 ismin gönderilmesine onay verdiği, 2 ismin sözleşmesinin ise feshedilmesini istediği konuşuluyor.

Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Şampiyonlar Ligi'ne oynanan Club Brugge maçının ardından Galatasaray'da taşlar yerinden oynuyor...

Brugge maçı sonrası şok karar! 2 ismin sözleşmesi feshediliyor

Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, dört oyuncunun biletini kesti.

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