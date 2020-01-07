Beşiktaş'ın göz bebeğini Galatasaray kapıyor!

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi gibi isimleri kadrosuna katarak devre arasında transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Belhanda'nın yerine bir 10 numara transfer etmeyi düşünen sarı-kırmızılı ekibe menajerler, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncuyu önerdi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonlanması bekleniyor. İşte detaylar...
7 Ocak 2020 Salı 07:35
Güncelleme: 07.01.2020 07:35
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Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de hayal kırıklığı yarattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transfer edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer aldı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.
Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen Fatih Terim, ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.