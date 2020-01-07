Beşiktaş'ın göz bebeğini Galatasaray kapıyor!

Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi gibi isimleri kadrosuna katarak devre arasında transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Belhanda'nın yerine bir 10 numara transfer etmeyi düşünen sarı-kırmızılı ekibe menajerler, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen yıldız oyuncuyu önerdi. Fatih Terim'in onay vermesi durumunda transferin kısa süre içerisinde sonlanması bekleniyor. İşte detaylar...