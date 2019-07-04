Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için birçok isimle anlaşma sağlayarak, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak isteyen Aslan, girişimlerini sürdürüyor. Son olarak Benfica'da forma giyen bir isim için Boca Juniors ile yolları kesişen Cimbom, transferde mutlu sona yakın taraf. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

4 Temmuz 2019 Perşembe 13:13 Güncelleme: 04.07.2019 13:13
Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla başlayan transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Birçok ismi açıklayan kulüpler, farklı oyuncularla da görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Üst üste 2. kez şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Sarı-Kırmızılılar'da, Fatih Terim'in raporlarına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda boy gösterecek olan Aslan'ın tecrübeli hocası Terim, rotasyonlu ve derinlikli bir kadro kurma çabasında.

Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Ozornwafor gibi isimlere imza attırarak kadrosunu derinleştiren Sarı-Kırmızılılar, birçok isimle de temaslarını sürdürüyor.

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