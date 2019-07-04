Benfica'nın yıldızı Galatasaray'a

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezon için birçok isimle anlaşma sağlayarak, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak isteyen Aslan, girişimlerini sürdürüyor. Son olarak Benfica'da forma giyen bir isim için Boca Juniors ile yolları kesişen Cimbom, transferde mutlu sona yakın taraf. İşte Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmesinin detayları...