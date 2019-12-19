Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek kupada bir tur üst tura çıkan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yaptığı konuşmalarda ara transfer dönemini işaret ederken yol haritası belirlendi. Younes Belhanda'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda satma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Faslı futbolcunun yerini dolduracak ismi de buldu. Fatih Terim de bu transfere onay verirken, Belhanda satılacak yıldız futbolcu Aslan olacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 02:03
Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri

Galatasaray'da beklenen radikal kararlar alınmaya başlandı.

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Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri

Sarı-kırmızılı takım istediği performansı bir türlü sergileyemezken üst üste alınan başarısız sonuçlar teknik direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi.

Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri

İlk olarak Roma'dan kiralanan Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da kararlar bununla sınırlı kalmayacak.

Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri

Ara transfer döneminde Seri'nin kiralık sözleşmesini feshetmek için birtakım görüşmeler yapacak olan sarı-kırmızılılar istediği geri dönüşü alamazsa Fildişili futbolcunun sözleşmesini donduracak.

Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri


Galatasaray, Faslı futbolcu Belhanda için uygun bir bonservis bedeli gelmesi durumunda yolları ayırma kararı aldı.

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