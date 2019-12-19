Belhanda'nın yerine geliyor! İşte Terim'in yeni jokeri
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek kupada bir tur üst tura çıkan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim yaptığı konuşmalarda ara transfer dönemini işaret ederken yol haritası belirlendi. Younes Belhanda'ya iyi bir teklif gelmesi durumunda satma kararı alan sarı-kırmızılı kurmaylar, Faslı futbolcunun yerini dolduracak ismi de buldu. Fatih Terim de bu transfere onay verirken, Belhanda satılacak yıldız futbolcu Aslan olacak. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
19 Aralık 2019 Perşembe 02:03
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Galatasaray'da beklenen radikal kararlar alınmaya başlandı.
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Sarı-kırmızılı takım istediği performansı bir türlü sergileyemezken üst üste alınan başarısız sonuçlar teknik direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi.
İlk olarak Roma'dan kiralanan StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakan Galatasaray'da kararlar bununla sınırlı kalmayacak.
Ara transfer döneminde Seri'nin kiralık sözleşmesini feshetmek için birtakım görüşmeler yapacak olan sarı-kırmızılılar istediği geri dönüşü alamazsa Fildişili futbolcunun sözleşmesini donduracak.
Galatasaray, Faslı futbolcu Belhanda için uygun bir bonservis bedeli gelmesi durumunda yolları ayırma kararı aldı.