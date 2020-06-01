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Belhanda'dan menajerine transfer talimatı! "O takımı istiyorum."

Galatasaray'da Younes Belhanda ayrılığa çok yakın... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana taraftarlarla yaşadığı polemikler nedeniyle adeta istenilmeyen adam ilan edilen Faslı yıldız, menajerine ayrılmak istediğini dile getirirken, transfer olmak istediği takımı da açıkladı. İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

1 Haziran 2020 Pazartesi 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





