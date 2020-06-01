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Belhanda'dan menajerine transfer talimatı! "O takımı istiyorum."
Galatasaray'da Younes Belhanda ayrılığa çok yakın... Sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana taraftarlarla yaşadığı polemikler nedeniyle adeta istenilmeyen adam ilan edilen Faslı yıldız, menajerine ayrılmak istediğini dile getirirken, transfer olmak istediği takımı da açıkladı. İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Haziran 2020 Pazartesi 13:30
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Galatasaraylı yıldız Younes Belhanda, ayrılığın eşiğinde... Corona virüsü nedeniyle yaşadığı mali problemi transferdeki satışlarla minimuma indirmek isteyen Cimbom, kısa süre önce Faslı yıldızı satış listesine koymuştu.
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Teknik direktör Fatih Terim'in gelecek sezondan itibaren kadrosunda istemediğini belirttiği Belhanda da, ayrılık için yeşil ışık yaktı.
Şu anda Florya'da çalışmalarını sürdüren yıldız ismin, sezonun sona ermesiyle beraber yeni takımına gitmesi bekleniyor.
Öte yandan Belhanda'nın, menajeri William D'avila'ya verdiği direktiflerde hangi takıma gitmek istediği de ortaya çıktı.
Almountakhab.com, Belhanda ile ilgili yaptığı özel haberde, oyuncuya gelen teklifleri ve oyuncunun gitmek için menajerine talimat verdiği takımları açıkladı.