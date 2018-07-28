Belhanda Premier Lig yolcusu - Galeri - Fotomaç
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    28 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:20:20 Güncelleme: 22:22:20
    Belhanda Premier Lig yolcusu
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    Yahoo Sports, Galatasaray'ın Faslı yıldızı satmak için Cyrstal Palace ile görüşme halinde olduğunu ileri sürdü


    Belhanda Premier Lig yolcusu
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    UEFA ile yaptığı anlaşma gereği transfer yapması için önce oyuncu göndermesi gereken Galatasaray'la ilgili Fransa'dan gündem yaratan bir iddia geldi.

    Belhanda Premier Lig yolcusu
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    Buna göre Cim Bom, adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Faslı yıldız Younes Belhanda'yı satmayı planlıyor.

    Belhanda Premier Lig yolcusu
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    Yahoo Sports'tan Manu Lonjon, Twitter'dan paylaştığı haberde "Crystal Palace, Younes Belhanda'ya talip. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, oyuncuyu satmaya ihtiyacı olduğundan gelecek teklifleri değerlendirecek" iddiasında bulundu.

    Belhanda Premier Lig yolcusu
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    Belhanda Premier Lig yolcusu

    İngiliz ekibinin, ilk etapta 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Galatasaray, Belhanda'yı geçtiğimiz yaz Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin euro ödeyerek transfer etmişti.

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