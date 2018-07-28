28 Temmuz 2018 Cumartesi, 22:20:20
Güncelleme: 22:22:20
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Belhanda Premier Lig yolcusu
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Yahoo Sports, Galatasaray'ın Faslı yıldızı satmak için Cyrstal Palace ile görüşme halinde olduğunu ileri sürdü
Belhanda Premier Lig yolcusu
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UEFA ile yaptığı anlaşma gereği transfer yapması için önce oyuncu göndermesi gereken Galatasaray'la ilgili Fransa'dan gündem yaratan bir iddia geldi.
Belhanda Premier Lig yolcusu
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Buna göre Cim Bom, adı bir süredir transfer dedikodularına karışan Faslı yıldız Younes Belhanda'yı satmayı planlıyor.
Belhanda Premier Lig yolcusu
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Yahoo Sports'tan Manu Lonjon, Twitter'dan paylaştığı haberde "Crystal Palace, Younes Belhanda'ya talip. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray, oyuncuyu satmaya ihtiyacı olduğundan gelecek teklifleri değerlendirecek" iddiasında bulundu.
Belhanda Premier Lig yolcusu
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İngiliz ekibinin, ilk etapta 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği, pazarlıkların devam ettiği bildirildi. Galatasaray, Belhanda'yı geçtiğimiz yaz Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin euro ödeyerek transfer etmişti.