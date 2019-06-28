Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ilk olarak Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmi olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Banega transferinden gelecek iyi haberi bekliyordu. Arjantinli futbolcunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları.... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
28 Haziran 2019 Cuma 22:23
Güncelleme: 28.06.2019 22:23
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Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ile temas halinde.
Görüştükleri oyuncuları birer birer açıklamaya başlayan Galatasaray, ilk olarak Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.
Daha sonra Adem Büyük ve Ozornwafor'u açıklayan sarı-kırmızılılar, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, takıma güç katacak deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.