Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da ilk olarak Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferleri resmi olarak açıklandı. Sarı-kırmızılılar Banega transferinden gelecek iyi haberi bekliyordu. Arjantinli futbolcunun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte transferin detayları.... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

28 Haziran 2019 Cuma 22:23 Güncelleme: 28.06.2019 22:23
Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!


Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar, birçok oyuncu ile temas halinde.

Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Görüştükleri oyuncuları birer birer açıklamaya başlayan Galatasaray, ilk olarak Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Daha sonra Adem Büyük ve Ozornwafor'u açıklayan sarı-kırmızılılar, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Banega'nın menajeri Galatasaray'ı açıkladı!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, takıma güç katacak deneyimli bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu.

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