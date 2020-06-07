Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin ismi bu günlerde oldukça gündemde... Son olarak adı Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılan 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brescia ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli için bu kez Beşiktaş'ın da devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

7 Haziran 2020 Pazar 12:29 Güncelleme: 07.06.2020 13:09
Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası, Süper Lig ekipleri ekonomik anlamda da oldukça zor bir dönemden geçiyor.

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Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Seyirci ve sponsor gelirlerinin yanı sıra, yayın gelirlerinden de mahrum kalan ekipler önümüzdeki sezon için hazırlıklarını ince hesaplar yaparak sürdürüyor.

Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Öte yandan İlk 26 haftada topladığı 50 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda olan Galatasaray ve Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi sonrası başarılı bir grafik yakalayan Beşiktaş da gelecek sezon için temaslarını sıklaştırmış durumda.

Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

İki kulüp, şu sıralar transferde birçok isim ile görüşme halindeyken Alman basınında 'Balotelli'yi kim yakalar' başlıklı sunulan yazıda ilginç detaylara yer verildi.

Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin kulübü ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle feshedilmişti.

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