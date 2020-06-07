Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler

Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin ismi bu günlerde oldukça gündemde... Son olarak adı Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılan 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brescia ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli için bu kez Beşiktaş'ın da devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)