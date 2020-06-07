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Balotelli için transfer söylentileri sürüyor! Ayrılık sonrası sıcak saatler
Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin ismi bu günlerde oldukça gündemde... Son olarak adı Galatasaray ile ciddi bir şekilde anılan 29 yaşındaki yıldız oyuncu için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Brescia ile olan sözleşmesini fesheden Balotelli için bu kez Beşiktaş'ın da devrede olduğu yazıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
7 Haziran 2020 Pazar 12:29
Güncelleme: 07.06.2020 13:09
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası, Süper Lig ekipleri ekonomik anlamda da oldukça zor bir dönemden geçiyor.
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Seyirci ve sponsor gelirlerinin yanı sıra, yayın gelirlerinden de mahrum kalan ekipler önümüzdeki sezon için hazırlıklarını ince hesaplar yaparak sürdürüyor.
Öte yandan İlk 26 haftada topladığı 50 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda olan Galatasaray ve Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi sonrası başarılı bir grafik yakalayan Beşiktaş da gelecek sezon için temaslarını sıklaştırmış durumda.
İki kulüp, şu sıralar transferde birçok isim ile görüşme halindeyken Alman basınında 'Balotelli'yi kim yakalar' başlıklı sunulan yazıda ilginç detaylara yer verildi.
Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin kulübü ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle feshedilmişti.