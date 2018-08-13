Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu! - Galeri - Fotomaç
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Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
13 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:25:05
Güncelleme: 00:25:49
Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
Altyapısından yetiştiği St.Etienne, Ankaragücü maçında yedek kalan Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
Fransız ekibinin kiralama bedeli vermek istemediği sadece Galatasaray'ın, Gomis için ödemek zorunda olduğu tüm masrafları karşılama sözü verdiği bildirildi.
Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
Artem Dzyuba'nın transferinin bitmesi durumunda Galatasaray'ın Gomis'i, Fransa'ya göndereceği belirtiliyor.