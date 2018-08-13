Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu! - Galeri - Fotomaç
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!

    13 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:25:05 Güncelleme: 00:25:49
    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
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    • 3
    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!

    Altyapısından yetiştiği St.Etienne, Ankaragücü maçında yedek kalan Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
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    • 3
    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!

    Fransız ekibinin kiralama bedeli vermek istemediği sadece Galatasaray'ın, Gomis için ödemek zorunda olduğu tüm masrafları karşılama sözü verdiği bildirildi.

    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!
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    Bafetimbi Gomis, Fransa yolcusu!

    Artem Dzyuba'nın transferinin bitmesi durumunda Galatasaray'ın Gomis'i, Fransa'ya göndereceği belirtiliyor.

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