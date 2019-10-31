Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı takım ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken Babel, Donk ve Lemina'nın eğlenceye katıldığı görüntüler basına sızmıştı. Görüntüler sonrası ufak çaplı bir kriz yaşanırken Ryan Babel'in sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevap Galatasaray taraftarının sabrını taşırdı.
31 Ekim 2019 Perşembe 20:19
Güncelleme: 31.10.2019 20:26
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Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçlar moralleri bozarken futbolcuların tavrı şaşkınlık yarattı.
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Galatasaraylı Babel, Donk ve Lemina'nın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri derbi maçtan sonra bir doğum günü partisinde eğlendikleri görüntüler taraftarların tepkisini çekmişti.
Çok konuşulan ve tartışılan görüntülerle ilgili olarak Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıkmıştı.
Ancak bu olaydan sonra RyanBabel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.