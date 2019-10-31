Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı takım ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamazken Babel, Donk ve Lemina'nın eğlenceye katıldığı görüntüler basına sızmıştı. Görüntüler sonrası ufak çaplı bir kriz yaşanırken Ryan Babel'in sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cevap Galatasaray taraftarının sabrını taşırdı.
31 Ekim 2019 Perşembe 20:19 Güncelleme: 31.10.2019 20:26
Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçlar moralleri bozarken futbolcuların tavrı şaşkınlık yarattı.

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Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Galatasaraylı Babel, Donk ve Lemina'nın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri derbi maçtan sonra bir doğum günü partisinde eğlendikleri görüntüler taraftarların tepkisini çekmişti.

Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Çok konuşulan ve tartışılan görüntülerle ilgili olarak Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıkmıştı.

Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Ancak bu olaydan sonra Ryan Babel'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çekti.


Babel'den flaş dansöz cevabı! Taraftarın sabrı taştı

Ryan Donk'un Instagram hesabından paylaştığı videoda Ryan Babel'in "Dansözleri bekliyoruz" demesi, sarı-kırmızılı taraftarların öfkesini bir hayli arttırdı.

İşte sarı-kırmızılı taraftarların Ryan Babel tepkisi...

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