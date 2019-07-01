Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın listesi hayli kabarık. Süper Lig'den Vedat Muriç için ciddi mesai harcayan sarı-kırmızılılar Banega transferinde de sona yakın. Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimlerde mutlu sona ulaşan Aslan, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, ileri hat için yedek kulübesini kuvvetlendirmek istiyor. Yeni transfer Ryan Babel'in de önerisi ile yıldız isim için harekete geçen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
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Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
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Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.
Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.
3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.