Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'ın listesi hayli kabarık. Süper Lig'den Vedat Muriç için ciddi mesai harcayan sarı-kırmızılılar Banega transferinde de sona yakın. Adem Büyük, Ozornwafor ve Ryan Babel gibi isimlerde mutlu sona ulaşan Aslan, gelecek sezon 3 kulvarda birden mücadele edecek. Bu kapsamda alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fatih Terim, ileri hat için yedek kulübesini kuvvetlendirmek istiyor. Yeni transfer Ryan Babel'in de önerisi ile yıldız isim için harekete geçen Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu o isim...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:52
Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Birçok mevki için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray, Fatih Terim'in raporlarına göre girişimlerini sürdürüyor.

Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde gaza bastı.

Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

Transferde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, alınacak oyuncuları en ince detayına kadar araştırıp kadrosuna katıyor.

Babel o ismi istedi Galatasaray alıyor!

3 kulvarda da başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Cimbom, Süper Lig şampiyonluğunu bu sene de kimseye kaptırmayarak üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürme gayretinde.

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