Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Katalan devi Barcelona ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde resmen sona eren Arda Turan'ın Galatasaray'a gideceği iddia ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'tan konuya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika transfer haberleri