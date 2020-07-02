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Arda Turan'ın menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...
Katalan devi Barcelona ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde resmen sona eren Arda Turan'ın Galatasaray'a gideceği iddia ediliyordu. Tecrübeli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'tan konuya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi. İşte o ifadeler... | Son dakika transfer haberleri
2 Temmuz 2020 Perşembe 13:02
Güncelleme: 02.07.2020 13:02
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2015 yılında 34 milyon euro karşılığında Barcelona'ya 5 yıllık imza atan Arda Turan'ın 2 gün önce İspanyol devi olan sözleşmesi sona ermişti.
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Şu anda serbest oyuncu konumunda olan 33 yaşındaki futbolcunun hangi kulübe imza atacağı merak ediliyor...
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, tecrübeli oyuncunun kariyeri ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulundu.
Menajer Bulut, "Arda Turan'ın Barcelona ile sözleşmesi sona erdi. Görüştüğünüz kulüpler var mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz. Yakında transferi netleşir.