Arda Turan resmen imzalıyor! Yeni takımı...

Arda Turan'ın yeni takımı belli oluyor... Kısa süre önce adı Beckham'ın takımı Inter Miami ile anılan Arda'nın daha sonra Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras ile görüştüğü iddia edilmişti... Son olarak Arjantin devi Boca Juniors ile flört ettiği de aktarılan Arda için son nokta koyuldu! Arda Turan'ın 2. yarıda forma giyeceği kulüp neredeyse kesinleşti... İşte o flaş gelişme ve yaşananlar!
17 Ocak 2020 Cuma 10:10
Güncelleme: 17.01.2020 10:26
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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, yeni takımına kavuşmak için artık neredeyse saatler sayıyor...
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Adı sıkça spekülasyonlara konu olan ve formsuzluğu sebebiyle Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen Arda, İstanbul ekibinde de istediği kadar forma şansı bulamamıştı.
Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 1 numarası olamayan tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un da ilk 11'inde yer bulamamış ve kendisine takım aramaya başlamıştı.
BECKHAM İSTİYOR İDDİASI!
Amerika MLS Ligi ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi olan İngiliz eski efsane David Beckham'ın, Arda'yı takımında istediği iddia edilmiş, transfer için nabız yokladığı kaydedilmişti ancak bu girişim resmiyet kazanmamıştı.
Son olarak Arda için Brezilya'ya gidiyor iddiası ortaya çıkmıştı. Palmeiras'ın, tecrübeli yıldız için girişimlerde bulunacağı yazılsa da, bu konuda da netleşen bir durum ortaya çıkmamıştı.