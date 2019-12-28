Arda Turan müjdeyi verdi! İşte sözleşme detayları

Bu sezon 3 kulvarda da kötü bir grafik çizen Galatasaray'da çalışmalar hız kazanırken, Arda Turan transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, müjdeli haberi yakınlarına açıkladığı öğrenildi. İşte detaylar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 07:56
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Süper Lig'de alınan 3-1'lik Göztepe mağlubiyeti sonrası Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. 2020'ye yepyeni bir kadroyla girmeye hazırlanan Cimbom'da taşlar yerinden oynayacak.
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Seri, Nzonzi ve Emre Mor gibi birçok oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte gündemi en çok meşgul eden isimlerden bir tanesi de Arda Turan.
Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından Turan'a kapılar açılırken, transferde flaş bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki futbolcunun Cimbom'a geri döndüğü ve yakın bir zamanda imzayı atacağı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre transferini yakın çevresine açıklayan tecrübeli oyuncu, "Yuvama döndüm. Başakşehir ve Galatasaray anlaştı" dedi.
Beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Arda Turan, sarı-kırmızılı kulüp ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Yönetime "Maaşımı siz belirleyin" mesajı gönderen Turan'ın Türk Lirası üzerinden düşük bir maaş ödeneceği öğrenildi.