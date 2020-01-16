Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

Galatasaray'da Arda Turan krizi dinmiyor. Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'a bir kötü haber de bonservisini elinde bulunduran kulübü Barcelona'dan gelmiş, Katalan ekibi Turan'ın takıma geri dönme gibi bir durumunun olmadığını söylemiş ve Arda'ya İspanya kapılarını kapatmıştı. Bu gelişmeler üzerine 32 yaşındaki oyuncunun altyapısından yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönüşü konuşulmaya başlanmış fakat bu transfere gerek taraftarlar gerekse Başkan Mustafa Cengiz cephesinden onay gelmemişti. Fatih Terim için ise durum biraz daha farklı, tecrübeli çalıştırıcı eski öğrencisini tekrar takımda görmek istediği sinyallerini vermiş ve bu durumu Cengiz ile kriz yaşamasına neden olmuştu. Bu krizde ikinci raunt başladı. İşte yaşanan son gelişmeler... Son dakika Galatasaray haberleri...

16 Ocak 2020 Perşembe 11:16 Güncelleme: 16.01.2020 11:27
Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olan Arda Turan'a bonservisini elinde bulunduran Barcelona'dan da şoke eden bir haber gelmişti. Barcelona Turan'ın dönme gibi bir ihtimalinin bulunmadığını açıkça belirtmişti. 32 yaşındaki futbolcu için sık sık eski takımı Galatasaray'a döneceği haberleri çıkmış ancak Mustafa Cengiz bu transferi veto etmesine rağmen tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim Arda'yı takımda istediği sinyallerini vermiş Arda Turan ikili arasında krize neden olmuştu.

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Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

Galatasaray'da Arda Turan gerilimi büyüyor... Başkan Mustafa Cengiz'in "Arda transfer gündemimizde yok" açıklamasından sonra Fatih Terim, "Ben olsam böyle demezdim" çıkışını yapmıştı... Takvim Gazetesi'nin ulaştığı bilgilere göre Arda Turan krizinde 2. raunt başlıyor...

Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

GERİLİM DAHA DA BÜYÜYEBİLİR
Cengiz'e üstü kapalı olarak sert mesajlar yollayan Fatih Terim'in Arda Turan ile görüştüğü ve, "Sen bekle, ben bu işi halledeceğim. Sakın hiçbir yere konuşma" dediği öğrenildi.

Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

YAŞ SORUNU ASLINDA BAHANE!
Transfere 'yaş' yüzünden karşı olduğunu söyleyen Cengiz'in asıl sıkıntısının ise kendisinden habersiz yapılan görüşmeler olduğu ve, "Bu kulübün başkanı benim" çıkışını yaptığı belirlendi...

Arda Turan Galatasaray'ı karıştırdı! Mustafa Cengiz ile Fatih Terim...

TARAFTARLAR TRANSFERE KARŞI
Yaşanan gelişmeler sosyal medyada da büyük ses getirmiş durumda. Taraftarların büyük bir bölümü Arda'nın transferine karşı çıkarken, Başkan Cengiz'den yana tutum sergiliyorlar.

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