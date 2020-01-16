Galatasaray'da Arda Turan krizi dinmiyor. Medipol Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan'a bir kötü haber de bonservisini elinde bulunduran kulübü Barcelona'dan gelmiş, Katalan ekibi Turan'ın takıma geri dönme gibi bir durumunun olmadığını söylemiş ve Arda'ya İspanya kapılarını kapatmıştı. Bu gelişmeler üzerine 32 yaşındaki oyuncunun altyapısından yetiştiği kulüp olan Galatasaray'a dönüşü konuşulmaya başlanmış fakat bu transfere gerek taraftarlar gerekse Başkan Mustafa Cengiz cephesinden onay gelmemişti. Fatih Terim için ise durum biraz daha farklı, tecrübeli çalıştırıcı eski öğrencisini tekrar takımda görmek istediği sinyallerini vermiş ve bu durumu Cengiz ile kriz yaşamasına neden olmuştu. Bu krizde ikinci raunt başladı. İşte yaşanan son gelişmeler... Son dakika Galatasaray haberleri...