Arda Turan Galatasaray için geliyor! Öyle bir şey yaptı ki
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini Falcao (2), Celutska (k.k.) Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını moralli kapattı. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Cimbom'da Antalya temsilcisiyle yapılan maçın ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk bombayı patlatan sarı-kırmızılılar eski öğrencisi Arda Turan ile büyük ölçüde anlaştı. Bu gelişmelerin üzerine Arda'nın forma numarası da belli olurken tecrübeli oyuncunun eski kulübüne dönebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray ve Arda Turan flörtünün detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçirmesinin ardından takıma dahil olan oyuncuların çoğundan istediği katkıyı alamayan Galatasaray, ocak ayında da kadrosunda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Yapacağı takviyelerle sezonun ikinci yarısında bambaşka bir grafik sergilemek isteyen Aslan'ın Onyekuru ve Sarrachi ile anlaşma sağlandığı ve iki oyuncuyla da 1.5 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Takıma dahil edeceği isimlerle birlikte birçok oyuncuyula yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da başta kadro dışı bırakılan Nzonzi ile birlikte Nagatomo, Mariano, Belhanda ve Seri'nin de takımdan gönderileceği öğrenildi. Oyuncu arayışlarını sürdüren ve FFP nedeniyle kiralık ve bedelsiz olarak kadrosuna katabileceği isimlere yönelen Galatasaray'ın transferdeki bir diğer hedefiyse Arda Turan...
A Milli Takım'da dönemin teknik direktörü Fatih Terim ile yaşadığı gerginlik sonucu arası açılan, Atletico Madrid'in ve Barcelona serüveni sonrası Türkiye'ye dönen Arda Turan, Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında eski hocası Fatih Terim'in yanına giderek elini öpmüş ve ikilinin arasındaki buzlar erimişti.
Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim de Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında tecrübeli futbolcu ile ilgili "Arda Turan ile Fatih Terim arasındaki ilişki ile, futbolcu Arda Turan ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki ilişkiyi ayıralım. Arda çok önemli bir oyuncu, Galatasaray için de önemli bir figürdü."
"ARDA FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMALI"
"Arda Galatasaray'da mı futbolu bırakmalı derseniz, oyum bundan yana olur. Arda iyi bir Galatasaraylı, Galatasaray da kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Nasıl olur, henüz bilmiyorum." ifadelerini kullanarak Arda'nın sarı-kırmızılı takıma dönmesine yeşil ışık yakmış ancak herhangi bir resmi görüşme gerçekleşmemişti.