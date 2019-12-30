Arda Turan Galatasaray için geliyor! Öyle bir şey yaptı ki

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Rakibini Falcao (2), Celutska (k.k.) Babel ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısını moralli kapattı. Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Cimbom'da Antalya temsilcisiyle yapılan maçın ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. İlk bombayı patlatan sarı-kırmızılılar eski öğrencisi Arda Turan ile büyük ölçüde anlaştı. Bu gelişmelerin üzerine Arda'nın forma numarası da belli olurken tecrübeli oyuncunun eski kulübüne dönebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. İşte Galatasaray ve Arda Turan flörtünün detayları ve yaşanan son gelişmeler. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...