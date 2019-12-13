Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Arda Turan transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Medipol Başakşehir'den ayrılıp Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyordu. Ancak Arda Turan transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı ve ezeli rakibin bu transferde daha yakın olduğu öne sürüldü. İşte Arda Turan transferinde yaşanan flaş gelişmeler...

13 Aralık 2019 Cuma 21:14 Güncelleme: 13.12.2019 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





