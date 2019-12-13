Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...
Arda Turan transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Medipol Başakşehir'den ayrılıp Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyordu. Ancak Arda Turan transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı ve ezeli rakibin bu transferde daha yakın olduğu öne sürüldü. İşte Arda Turan transferinde yaşanan flaş gelişmeler...
13 Aralık 2019 Cuma 21:14
Güncelleme: 13.12.2019 21:14
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Transfer gündemi flaş bir Arda Turan iddiasıyla çalkalanıyor.
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Tecrübeli futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılıyordu.
Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'le arası bozuk olan Arda Turan, aradaki buzları eritmişti.
Başakşehir'in Türk TelekomStadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya geldiği maçtan önce Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan hocasının gönlünü aldı.
Maç sonrası olayı değerlendiren Terim, Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor.