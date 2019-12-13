Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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Haberler Galeri Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Arda Turan transferinde gündem yaratacak bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki futbolcunun ocak ayında Medipol Başakşehir'den ayrılıp Galatasaray'a geri döneceği konuşuluyordu. Ancak Arda Turan transferinde Galatasaray'ın yalnız olmadığı ve ezeli rakibin bu transferde daha yakın olduğu öne sürüldü. İşte Arda Turan transferinde yaşanan flaş gelişmeler...
13 Aralık 2019 Cuma 21:14 Güncelleme: 13.12.2019 21:14
Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Transfer gündemi flaş bir Arda Turan iddiasıyla çalkalanıyor.

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Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Tecrübeli futbolcunun ocak ayında Galatasaray'a döneceğine kesin gözüyle bakılıyordu.

Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim'le arası bozuk olan Arda Turan, aradaki buzları eritmişti.

Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Başakşehir'in Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la karşı karşıya geldiği maçtan önce Fatih Terim'in elini öpen Arda Turan hocasının gönlünü aldı.

Arda Turan bombası! Galatasaray diye beklenirken...

Maç sonrası olayı değerlendiren Terim, Ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor. Bazen şaşırtıyor. Bazen de duygulandırıyor.

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