Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Galatasaray'da bu sezon taraftar tarafından istenmeyen adam haline gelen Younes Belhanda için Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal talip olmuştu. Suudi Arabistan ekibinin Belhanda için yaptığı bonservis ve astronomik maaş teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri