Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Galatasaray'da bu sezon taraftar tarafından istenmeyen adam haline gelen Younes Belhanda için Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal talip olmuştu. Suudi Arabistan ekibinin Belhanda için yaptığı bonservis ve astronomik maaş teklifi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

6 Haziran 2020 Cumartesi 22:07
Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun Younes Belhanda'yı ısrarla istediği biliniyordu.

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Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Belhanda seviyesinde bir oyun kurucu ile çalışmak istediğini yönetim kuruluna ileten Lucescu'nun, babasının tanıdıkları vasıtasıyla Faslı yıldız için aldığı bilgi aldığı belirtilmişti.

Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

"BELHANDA'YI İSTİYORUM"

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, Riyadh gazetesine verdiği demeçte ise, "Belhanda'yı gelecek sezon kadromda görmek istiyorum" açıklamasını yaparak transferi istediğini açıklamıştı.

Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Sarı-kırmızılıların kapısını 5 milyon euro'ya çalmaya hazırlanan Al Hilal'in 30 yaşındaki Faslı futbolcuya önereceği para da belli oldu.

Al Hilal'in Younes Belhanda teklifi ortaya çıktı! Astronomik maaş...

Al Nasr ve bazı Avrupa kulüplerinin de oyuncuyu transfer etmek istediği gündemdeyken, Galatasaray'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki yıldızın aklı yüksek maaşla çelinecek.

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