Ahmet Musa'dan flaş Galatasaray sözleri! Transfer...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray transferde hareketli günler yaşıyor. Yerli yıldızlarla ön protokol anlaşmasına varan sarı-kırmızılılar santrfor arayışlarına bir süredir devam ediyor. Fatih Terim'in transfer gözdesi konumunda olan Ahmed Musa'dan flaş Galatasaray açıklaması geldi.
10 Mayıs 2020 Pazar 19:48
Güncelleme: 10.05.2020 19:48
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Tüm takımlar yaz transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, sezon sonu Galatasaray'da gözle görülür bir değişiklik yaşanacak.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar takımın yaş ortalamasını düşürmek isterken, ilk olarak 30 yaş üstü bazı oyuncularla yollar ayrılacak.
Yerli ve kaliteli isimlere yönelme kararı alan Galatasaray yönetimi Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzaladı ve Oğulcan Çağlayan transferinde de sona geldi.
Transferde durmayacak olan sarı-kırmızılı takım Ryan Babel ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıracak. Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ise kulübüne dönecek.
Bir anda 3 hücum oyuncusunu kaybedecek olan sarı-kırmızılılarda santrfor operasyonu bir süredir devam ediyor.