Adis Jahovic'den Diagne yorumu!

Galatasaray'da transferler tam gaz devam ederken, Terim ve ekibi bir yandan da takımdaki beklentileri karşılayamayan isimlerle yolları ayırmak için girişimlerini sürdürüyor. Bu isimlerin en başında ise Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne geliyor. Diagne'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken sezon sonunda Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olan Adis Jahovic Diagne hakkında ilginç yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:36
Güncelleme: 15.07.2019 22:49
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon da şampiyonluk hedefleyen Sarı-Kırmızılılar Fatih Terim liderliğinde kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan yeni transferler için oyuncu satmak durumunda olan Galatasaray'da en büyük problem devre arasında Kasımpaşa'dan kiralanan Mbaye Diagne.
Senegalli golcüden beklediğini bulamayan Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu satarak, transfer için kaynak yaratma gayretinde.
Yönetim, taraftarlarla da gerginlik yaşayan Diagne'yi bir an önce takımdan göndermek istiyor.