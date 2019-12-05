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Zlatan skandal hareketiyle ilgili konuştu: İntikamımı aldım
Yeni durağının İtalya olacağını duyuran Ibrahimovic'in hangi takıma imza atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yıldız futbolcu bir röportajda çok önemli açıklamalarda bulundu. Ibrahimovic yıllar önce rakibine yaptığı skandal hareket ile ilgili de flaş ifadeler kullandı. İşte Ibrahimovic'in o açıklamaları ve Cristiano Ronaldo'yu kızdıracak sözleri...
5 Aralık 2019 Perşembe 18:45
Güncelleme: 05.12.2019 18:50
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Şu sıralar hangi takıma transfer olacağı merak konusu olan ve İtalya'ya döneceğini açıklayan Zlatan İbrahimovic verdiği röportajda Marco Materazzi'den nasıl intikam aldığını anlattı.
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Materazzi'nin ona zarar vermeye çalıştığını söyleyen Zlatan "Ben Juventus'ta oynarken Juve-İnter maçında bir katil gibi benimle mücadeleye girdi ve canımı acıttı. Bu sorun değil ama sert olmanın iki yolu var bunlardan biri size zarar vermeyi amaçlıyor ve o da bana kesinlikle zarar vermeyi amaçladı." dedi.
Marco Materazzi'nin yaptığı faulu asla unutmayan Zlatan "Bana yaptığı faulden sonra sahayı anlık olarak terk ettim ve teknik direktör Fabio "Seni çıkaracağım" dedi.
"OYUNDAN ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"
Ona "Hayır, devam edeceğim" dedim ama sadece iki dakika sonra çok fazla acı çekmeye başladım ve oyundan çıkmak zorunda kaldım.
Bu yaptığını asla unutmadım. Daha sonra İnter, Barcelona ve Milan'a transfer oldum." diyerek devam etti.