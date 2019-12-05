Zlatan skandal hareketiyle ilgili konuştu: İntikamımı aldım

Materazzi'nin ona zarar vermeye çalıştığını söyleyen Zlatan "Ben Juventus'ta oynarken Juve-İnter maçında bir katil gibi benimle mücadeleye girdi ve canımı acıttı. Bu sorun değil ama sert olmanın iki yolu var bunlardan biri size zarar vermeyi amaçlıyor ve o da bana kesinlikle zarar vermeyi amaçladı." dedi.