UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi garantileyen takımlar
Süper Lig'i üçüncü ve dördüncü sıradan tamamlayacak takımlar 2018-19 sezonunda Avrupa Ligi'ne eleme turlarından başlayacak.
Süper Lig 3.'sü: 2. Ön Eleme Turu'ndan Avrupa Ligi macerasına başlayacak. (Gruplara katılması için 2 tur geçmesi gerekecek)
Süper Lig 4.'sü: 3. Ön Eleme Turu'ndan Avrupa Ligi macerasına başlayacak. (Gruplara katılması için 3 tur geçmesi gerekecek)
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